Persiceto, scontro moto-furgone: un morto e un ferito grave

Grave incidente oggi pomeriggio a San Giovanni in Persiceto, poco dopo le 15, tra una moto Suzuki con due persone a bordo e un automezzo del corriere Bartolini.

Lo schianto, in corso gli accertamenti della polizia locale di Terred’Acqua, si è verificato all’incrocio tra via Modena e via Cavamento e ha provocato la morte del passeggero della Suzuki, G.A. di 52 anni abitante a Persiceto, e il grave ferimento della 29enne alla guida, trasportata all’Ospedale Maggiore in prognosi riservata. Illeso l’autista del mezzo pesante, un 42enne moldavo.

Si presume che alla base dell’incidente vi sia stata una mancata precedenza.