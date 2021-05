Primo Maggio, Carbonaro (M5S): Bella Ciao non può essere considerata una provocazione

«Un fatto grave definire Bella Ciao una provocazione, soprattutto se a farlo è la Rai, che ha permesso che in un servizio andato in onda ieri sera al TgR dell’Emilia Romagna, venissero definiti bravi i manifestanti di Destra che non hanno reagito – dichiara la Deputata bolognese Alessandra Carbonaro, del Movimento 5 Stelle –, come se solo il sentire le note dell’inno della Resistenza e della Liberazione li autorizzasse a prendere d’assalto il balcone da cui risuonava Bella Ciao».

«Chiederemo nelle sedi opportune che l’azienda pubblica chiarisca quello che è successo, che può solo essere considerato come un fatto grave. La Rai è Servizio Pubblico e come tale deve comportarsi».

Donato Ungaro