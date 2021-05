Questionario “SìAMOANZOLA Socialplace”

Avete visto cartelli sul territorio di Anzola?

In ognuno di essi c’è il Q R code per visualizzare un questionario.

Vi invitiamo a compilarlo, rispondendo ad alcune brevi domande che ci permetteranno di approfondire quali sono i bisogni che esistono sul nostro territorio e grazie al processo partecipativo: “SìAMOANZOLA Socialplace”, costruire percorsi e opportunità.

Qui il link per accedere al questionario online https://forms.gle/jgxWt5GLxny7rGYU9, il sondaggio è anonimo per la sua compilazione sono necessari pochi minuti.



Il processo partecipativo “SìamoAnzola Social Place”,è un percorso di ascolto che coinvolgerà i giovani cittadini, associazioni, organizzazioni e imprese in una mappatura condivisa dei bisogni, delle criticità e delle opportunità sulle quali valutare azioni di sviluppo di una piattaforma di Socialplace ma anche le modalità di empowerment di comunità attraverso questo stesso strumento.



Info e contatti: https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/…/avvio…

dalla pagina Fb del Comune di Anzola