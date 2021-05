Sant’Agata, il cartellone teatrale estivo

Carissimi, eccoci

La stagione del Bibiena è sintetizzata nel titolo “A mano A mano” oppure, come qualcuno ha già notato, “Amano Amano“.

A mano a mano proviamo a ripartire. Un passo alla volta.

E così il teatro si fa piazza, si fa strada, abita i luoghi e fa incontrare le persone.

Il teatro si fa presidio di base, per la cultura e per la crescita sociale.

Inventa nuovi spazi. Riporta le persone alla indispensabile socialità umana in tutta sicurezza,

inventandosi nuove capienze e nuovi eventi.

Il teatro è comunità, vive sul territorio, abita le vite dei cittadini: per questo motivo

esce dalle splendide mura contenitore per inserirsi nel paese.

E lo fa pensando a spazi diversi e andando incontro al pubblico.

Stagione teatrale, Festamobile, Festa del teatro per ragazzi, presentazione libri, incontri in musica, film (in Piazza Martiri e presso la Biblioteca Margherita Hack) e una mostra fotografica (Sala Nilla Pizzi) dedicata alla realizzazione di una grande opera di street art intitolata a Nilla Pizzi (foto di Luciano Bovina): saranno questi gli appuntamenti della stagione estiva organizzata dal Bibiena.

Creare nuovi spazi, riportare le persone alla indispensabile socialità umana in tutta sicurezza, inventandosi nuove capienze e nuovi eventi è infatti l’obiettivo di questa programmazione che, come lo scorso anno, parte dalla voglia di dare una risposta all’intera filiera della produzione culturale e nuovo slancio alla vita del paese facendosi veicolo di promozione sociale ed economica.

Ripartire dalla cultura è quindi il nostro compito, oltre che la sfida che intendiamo raccogliere pur sempre con la massima attenzione alla sicurezza e alle norme.

Per questo abbiamo pensato alla stagione teatrale all’aperto, in un’arena allestita nel campetto da allenamento di Via Rubiera, con ingresso da Via XXI Aprile – Campi da tennis, con biglietti a pagamento e acquistabili in prevendita presso il sito www.teatrobibiena.it e www.vivaticket.it per dare spazio ai grandi interpreti della musica italiana.

In Piazza Martiri invece, per circa 150 posti con ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione (direttamente dagli eventi pubblicati alla pagina fb del teatro o telefonando al n. 051-6818942), sarà ospitata la rassegna Festamobile: grandi autori della musica italiana ci racconteranno storie appassionanti e inedite.

Una programmazione sempre fedele alla vocazione del Bibiena, che da oltre vent’anni vede nella musica la propria cifra ma pur sempre in cammino e aperta a nuovi percorsi e con la consapevolezza della strada fatta fino ad ora.

L’emergenza di questi ultimi tempi ha sicuramente scosso la nostra quotidianità, costringendoci a interrompere alcune delle attività abituali. Per questo abbiamo pensato a RI-CREAZIONE, la prima festa del teatro per bambini. Infatti anche il teatro per le scuole è stato interrotto e pensare ad un momento di leggerezza per i ragazzi che muova dalla tradizionale esperienza maturata in questi anni dal Teatro (e che vede la collaborazione con le migliori compagnie di teatro per bambini e giovani) ci sembra un ottimo segnale per la ripartenza.

L’orario di inizio degli spettacoli serali (sia gratuiti che a pagamento) è previsto per le 21.00 salvo diverse indicazioni previste dalla normativa vigente. L’orario di inizio potrà essere anticipato alle 19.30 in caso di conferma delle prescrizioni e delle misure di contrasto al COVID relative al coprifuoco.

Insomma…intendiamo raccogliere nuove sfide, pur sempre con la massima attenzione alla sicurezza nel rispetto della normativa vigente: distanziamento, posti a sedere, prenotazioni.

Il teatro e la comunità possono iniziare un nuovo percorso. Insieme.

teatrobibiena.it