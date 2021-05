Scomparsa Fabio Manganelli, il ricordo del Sindaco, Giunta e colleghi del Comune di Persiceto

Fabio Manganelli, conosciuto da tantissime persone a Persiceto come “Geo”, è morto nella prima mattina di lunedì 24 maggio a causa di un malore. Dipendente comunale dal 1982, si è sempre occupato di attività culturali e teatrali.

“Ho appreso la notizia con grande dolore e sconcerto – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – Fabio era una presenza costante e importante nella vita persicetana, sempre disponibile per tutto ciò che riguardava le attività culturali promosse dal Comune e per gli eventi che si tenevano nel nostro magnifico teatro comunale. Un luogo a cui ha dedicato tanti anni della sua vita lavorativa e che lui sentiva un po’ suo. Ai famigliari vanno le mie sentite condoglianze unitamente a quelle della giunta e di tutti i colleghi del Comune con cui condivideva il lavoro dagli anni ‘80”.

Foto di Paolo Balbarini

dalla pagina Fb del Comune di San Giovanni in Persiceto