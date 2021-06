2 giugno, giovani e cittadinanza attiva ad Anzola

Alcune immagini dell’evento svoltosi ieri in occasione della Festa della Repubblica. I ragazzi e gli amministratori hanno dialogato e si sono confrontati sul significato di “cittadinanza attiva.

L’occasione è stato motivo di riflessione da parte dei presenti, pensando a occasioni future per gettare le fondamenta di una relazione proficua tra cittadinanza, giovani e amministratori, occasione di valorizzazione per una “Comunità in cammino”.

Ricordiamo che il prossimo appuntamento con i ragazzi sarà il 16 giugno alle ore 15,30 al Centro Giovani.

In collaborazione con l’associazione Bangerang.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola