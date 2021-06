A Calderara uno degli hub interaziendali di Confindustria

Sarà inaugurato lunedì 14 giugno alle ore 9 l’hub vaccinale aziendale allestito da Bonfiglioli Spa. L’azienda di Calderara ha messo a disposizione circa 1.500 metri quadrati di un grande capannone in via Armaroli 15, riqualificato per l’occasione, che sarà a disposizione di lavoratori di imprese emiliano-romagnole e dei loro familiari nell’ambito del progetto di Confindustria. L’area, già pronta secondo tutti i protocolli e le funzionalità previste dai piani di vaccinazione, comincerà la sua attività lunedì 14 dopo il taglio del nastro.

All’evento, organizzato da Bonfiglioli Spa e Comune di Calderara, saranno presenti:

Sonia Bonfiglioli, presidente di Bonfiglioli Spa

Giampiero Falzone, Sindaco di Calderara

Raffaele Donini, Assessore regionale alle Politiche per la salute

Paolo Bordon, Direttore Generale dell’Ausl di Bologna

Stefania Dal Rio, Direttrice del Distretto Sanitario Pianura Ovest

Irene Priolo, Assessore regionale alla Protezione Civile

L’inaugurazione, che si svolgerà nel rispetto delle vigenti misure anti Covid-19, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del Comune di Calderara.

