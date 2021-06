A Persiceto “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”

A San Giovanni in Persiceto proseguono gli appuntamenti col teatro all’aperto della stagione estiva “TTTXTE” 2021: venerdì 25 giugno nel cortile della scuola primaria “Quaquarelli” Debora Villa porterà in scena l’irriverente e divertente spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”, per riflettere con ironia sui diversi atteggiamenti che caratterizzano uomini e donne. L’appuntamento fa parte del ciclo “Resilienze” che si concluderà lunedì 28 giugno con lo spettacolo “Intelletto d’amore – Dante e le donne”, scritto e interpretato da Lella Costa.

La stagione teatrale estiva “TTTXTE” 2021 continua a proporre spettacoli per tutti i gusti e le età con la rassegna “Resilienze e Arte della Parola”, organizzata dal Comune di Persiceto: venerdì 25 giugno alle ore 21, nell’arena estiva allestita nel cortile alberato della scuola primaria “Quaquarelli” (accesso da viale Pupini) Debora Villa porterà sul palco tutta la sua incredibile energia e travolgente comicità con “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”, divertente commedia con interessanti spunti di riflessione scritta da Paul Dewandre e basata sull’omonimo best-seller. Il libro, che vanta cinquanta milioni di copie vendute e la traduzione in quaranta lingue, fu scritto da John Gray, scrittore e saggista statunitense specializzato nello studio delle problematiche di coppia, a partire da un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli uomini e le donne vengono da due pianeti completamente diversi. Per la prima volta, una donna porta in scena questo esilarante spettacolo per scoprire l’altro sesso senza pregiudizi. La commedia si trasformerà in una grande terapia di gruppo collettiva, nella speranza che gli uomini e le donne possano imparare a conoscersi nuovamente perché, come sostiene l’autore dell’opera, quando si imparano a riconoscere e apprezzare le differenze tra i due sessi, tutto diventa più facile, le incomprensioni svaniscono e i rapporti si rafforzano.

La rassegna “Resilienze e Arte della Parola” omaggia il teatro e la sua capacità di assorbire l’urto della pandemia senza rompersi. Prossimo appuntamento in programma per il ciclo “Resilienze”: lunedì 28 giugno alle ore 21, sempre presso il cortile della scuola “Quaquarelli”, “Intelletto d’amore – Dante e le donne” con Lella Costa, dedicato ai personaggi femminili nella Divina Commedia. La stagione teatrale a Persiceto proseguirà poi fino ad agosto con la rassegna “Arte della Parola”, che vedrà esibirsi Andrea Santonastaso, Moni Ovadia e Marco Baliani.

Durante gli spettacoli saranno garantite le misure di sicurezza previste dalle disposizioni in vigore per il contrasto al Covid-19: percorso di entrata e uscita separati, distanziamento di 1 metro, uso obbligatorio della mascherina e del gel sanificante messo a disposizione dagli organizzatori. Per il rispetto delle misure anti Covid è necessario presentarsi sul luogo dello spettacolo un’ora prima dell’inizio.

Biglietti: intero € 17, riduzioni varie € 16, riduzione per età (meno di 30 anni e più di 65 anni) € 14.

Prevendita: presso l’arena estiva in viale Pupini , venerdì 25 giugno dalle ore 19.00 fino all’inizio dello spettacolo (si accettano solo contanti).

Info: Biglietteria, tel. 051.825022, biglietteriateatro@comunepersiceto.it; Urp, numero verde 800.069678.

Prevendita online su vivaticket.it

