Incidente questa mattina ad Anzola dell’Emilia in un podere di campagna.

Un uomo di 89 anni, al lavoro nel terreno di famiglia, sarebbe rimasto travolto dal suo stesso trattore rimanendo schiacciato. Il condizionale è d’obbligo in quanto sono in corso accertamenti, da parte dei Carabinieri di Borgo Panigale, per valutare l’esatta dinamica che ha portato alla morte dell’anziano.