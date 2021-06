Bologna, i candidati alle primarie protagonisti di Cotabo & Friends

Cotabo incontra i candidati alla guida di Bologna per un confronto sui temi che stanno più a cuore ai tassisti: mobilità, grandi opere, ripresa post pandemia, rilancio di fiere e turismo, ruolo delle piattaforme tecnologiche di intermediazione.

I primi due ospiti della web serie Cotabo & Friends, realizzata in collaborazione con 22HBG, sono stati i candidati alle primarie del centrosinistra, Isabella Conti e Matteo Lepore, che hanno incontrato Cda e alcuni tassisti di Cotabo e poi hanno illustrato i loro progetti per Bologna in un video girato all’interno di un taxi.

I video sono stati pubblicati oggi sul canale youtube (video Conti – video Lepore) e sui canali social di Cotabo. Nei prossimi giorni sarà ospite di Cotabo & Friends il candidato Fabio Battistini e, successivamente, l’invito sarà esteso ad altre candidate e candidati interessati al confronto con i tassisti.

Non solo politici, prossimi ospiti di Cotabo & Friends saranno imprenditori, rappresentanti del mondo dell’impresa e della cooperazione e dei poli attrattori cittadini, in particolare Fiera e aeroporto Marconi, in fase di rilancio dopo il blocco causato dalla pandemia. Il buon andamento di queste realtà è determinante per il lavoro dei tassisti.

“Con l’approssimarsi delle amministrative, abbiamo pensato di intervistare i candidati a sindaco della nostra città, ponendo loro domande sulle politiche che potrebbero impattare sul nostro servizio e capire quale futuro attenderci – spiega il presidente di Cotabo, Riccardo Carboni – I temi che ci riguardano sono tanti: impatto del tram sui taxi, telecamere nelle ztl, pedonalizzazioni, posteggi e viabilità adeguata, accesso e viabilità nel centro storico, ruolo della cooperazione e delle piattaforme nel settore, integrazione con i servizi di TPL, sviluppo e rilancio di fiere e turismo. Tutte questioni previste nel PGTU e ancora non definite compiutamente sulle quali il prossimo sindaco potrà intervenire. È tradizione di Cotabo confrontarsi con tutti quelli che si candidano ad amministrare Bologna e con chi ricopre ruoli di rilievo nella città, che impattano direttamente sul nostro lavoro. Quest’anno abbiamo scelto di farlo anche con una modalità innovativa, invitando candidati e rappresentanti delle imprese a essere protagonisti di una puntata del format Cotabo & Friends“.

Silvestro Ramunno