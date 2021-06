Calderara: CulturaraEstate dal 30 maggio al 25 settembre

Culturara riprende le sue attività con la rassegna estiva organizzata nell’ambito di Bologna Estate. Il sistema culturale di Calderara di Reno, voluto dall’amministrazione comunale per ottimizzare la sinergia tra pubblico, privato e terzo settore, presenta un programma di otto spettacoli teatrali, sette concerti, nove film, tre laboratori, sei incontri, sette percorsi sul territorio, due visite guidate naturalistiche e un evento speciale, realizzato da Casa della Cultura Italo Calvino/Cronopios, Teatro Spazio Reno, Biblioteca Rinaldo Veronesi e Servizio Cultura, in collaborazione con le realtà associative del territorio e di Bologna. Le iniziative, realizzate tenendo conto dei vigenti protocolli di sicurezza, sono tutte a ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria.

Il programma: mercoledì 2 giugno “Baro Drom Orkestar” (Castelcampeggi, ore 18.30), venerdì 4 giugno “Federico Poggipollini in tour” (piazza Casa della Cultura, ore 21), sabato 5 giugno “Pinochhio Pinochio” (piazza Casa della Cultura, ore 21), giovedì 10 giugno “Choro, liscio e mandolini” (piazza Casa della Cultura, ore 21), sabato 12 giugno “Valentina vuole” (piazza Casa della Cultura, ore 21), giovedì 17 giugno “Il theremin e la Russia, sua culla natale” (piazza Casa della Cultura, ore 21), sabato 19 giugno “Canzoncine un po’… bambine” (piazza Casa della Cultura, ore 21), giovedì 24 giugno “Il theremin e la scienza…” (piazza Casa della Cultura, ore 21), venerdì 25 giugno Alchimia Duo in “Notturno danzante” (giardino della Chiesa di Sant’Elena, ore 21), venerdì 2 luglio Soffio Armonico Quartet in “Tango di stelle” (giardino della Chiesa di Sant’Elena, ore 21).

Tutte le iniziative sono gratuite con prenotazione obbligatoria su culturara.eventbrite.it oppure chiamando la biblioteca 051.6461247 o la Casa della Cultura 342.8857347.

