Calderara, in arrivo una ulteriore sezione del Nido comunale

Si chiamerà “Piccolo Nido” il nuovo servizio educativo per la prima infanzia del Comune di Calderara di Reno che prenderà vita con l’inizio del nuovo anno scolastico. È rivolto a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi e potrà ospitare fino a 8 bambini. “Piccolo Nido” sarà un Pge, un Piccolo gruppo educativo, e svolgerà le sue attività in via Gramsci 51, in locali recentemente ristrutturati e adeguati alle esigenze di questa fascia di età, con arredi certificati e spazi idonei ad accogliere anche bambini diversamente abili.

Il Pge sarà aperto dal mese di settembre secondo il calendario scolastico comunale dei servizi all’infanzia: educatrici qualificate e la coordinatrice pedagogica sono già al lavoro perché l’attività risponda al meglio alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, in un ambiente intimo e accogliente. “Piccolo nido” è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine, che concorre insieme alle famiglie alla loro crescita e formazione: il tutto nel quadro di una politica per la prima infanzia che si faccia garante del diritto all’educazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose. In via Gramsci i locali precedentemente progettati per ospitare il Centro per bambini e famiglie sono pronti dunque per trasformarsi, da settembre, in un piccolo gruppo di 8 bambini, individuati scorrendo la lista d’attesa della graduatoria del nido d’infanzia Mimosa. Il progetto pedagogico si attiene pertanto a quello previsto per la struttura di nido comunale, che ospiterà nel ‪2021/22‬ 74 bambini di cui 39 nuovi iscritti.

“La pandemia ha cambiato le abitudini ed esigenze delle famiglie – commenta il Sindaco Giampiero Falzone -. Quest’anno abbiamo fotografato una situazione diversa dal solito rispetto alla graduatoria del nido e alla lista d’attesa. Per questo motivo, ritenendo doveroso dare massima risposta a chi è in difficoltà, abbiamo deciso, anche con uno sforzo economico importante, di aprire una una nuova sezione nella forma sperimentale del piccolo gruppo educativo, ulteriore rispetto alle sezioni in essere al Nido Mimosa, che ha la capienza massima prevista dalla legislazione regionale. In questo modo riusciremo a dare risposta ad altre 8 famiglie in lista d’attesa e scorrere la graduatoria, anche in base ad eventuali rinunce.”

Le famiglie ammesse al nuovo “Piccolo Nido” verranno contattate dalla coordinatrice pedagogica del Comune Antonella Cardone nelle prossime settimane ed invitate ad una riunione informativa. “Ringrazio gli uffici – aggiunge il primo cittadino – per la tempestiva risposta e per aver elaborato un nuovo ed importante progetto pedagogico. Penso che un’Amministrazione debba attivarsi anche con nuove azioni e sperimentazioni dinanzi a nuovi bisogni emergenti. Il Nido Mimosa, inaugurato lo scorso anno, è un nido ed una struttura di eccellenza ma ciò non deve farci sedere sugli allori e se il trend sarà quello registrato quest’anno sarà doveroso, nei prossimi anni, pensare alla costruzione di un ulteriore nuovo nido, magari in una frazione del territorio”.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno