Crevalcore, il sindaco con un gruppo di studenti che hanno aderito a “Tutti a scuola in bici”

Questa mattina il Sindaco Marco Martelli ha incontrato un gruppo di studenti dell’ IIS Archimede che ha aderito a “Tutti a scuola in bici”, un’iniziativa ideata dallo stesso Istituto in collaborazione con FIAB Terre d’Acqua. Le tre classi, all’interno dell’attività didattica ordinaria, sono partite da scuola ed in bicicletta hanno percorso un tratto della Ciclovia del Sole. Una piccola ma significativa esperienza per valorizzare una diversa e rispettosa modalità di muoversi, che trova spazio anche nel processo partecipativo “Crevalcore verso la mobilità scolastica sostenibile”.

Presto saranno disponibili alcune pillole video realizzate dal Centro Antartide, l’ente che ci sta supportando nella realizzazione del percorso partecipativo, dove giovani ed adulti si interrogano sul tema degli spostamenti green.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore