Crevalcore: Vincenzo Balzani diviene Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana

Presso la Prefettura di Bologna, direttamente dalle mani del Prefetto Francesca Ferrandino, e alla presenza del Sindaco Marco Martelli in rappresentanza di tutti i crevalcoresi, lo scorso 10 giugno è stata consegnata a Vincenzo Balzani, chimico e professore emerito dell’Università di Bologna e scienziato di fama internazionale, l’onorificenza di Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

“Un grande onore per Crevalcore, che ci rende orgogliosi di annoverare tra i nostri concittadini il Professor Balzani, da sempre impegnato per la promozione della scienza e per la formazione di studenti, ricercatori e giovani colleghi, oltre all’attenzione che ha sempre riservato agli aspetti sociali della scienza e al comportamento etico degli scienziati” – queste le parole del Sindaco Marco Martelli.

Un grande grazie a Vincenzo Balzani per il suo impegno e la sua opera

