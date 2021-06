Decima: Enzo Minarelli, l’essenza del carnevale

Grande amico del Carnevale di Decima e grande amico degli Strumnè, sempre disponibile, allegro, appassionato e coinvolgente.

I nostri esordi carnevaleschi all’inizio degli anni ’80, sono stati “scanditi” proprio dalla presenza di Enzo nel Comitato, che ci ha sempre sostenuto e ci ha sempre spronato con la sua passione a “fare carnevale”, non solo con il carro, ma anche con il gruppo, i costumi, la musica e l’allegria.

Sempre in prima fila ad aprire la sfilata davanti alle “sue” bande, ai “suoi” sbandieratori, alle “sue” majorettes e alle “sue” brasiliane, orgoglioso promotore/sostenitore dello spettacolo e soprattutto dei “suoi” veglioni e delle “sue” orchestre di quegli anni indimenticabili.

Mai sufficientemente apprezzato, ha sempre continuato a partecipare al carnevale di Decima con le sue originali performance come quando si è reso disponibile insieme a sua moglie Zelia a rappresentare Marilyn e Charlot sul carro “la grande bellezza” che trattava il tema del cinema.

Ciao Enzo, grazie di tutto, ci mancherai.

Società Carnevalesca Strumnè