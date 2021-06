Europei di Osijek, argento per la crevalcorese Jessica Rossi

Medaglia d’argento per Jessica Rossi e medaglia di bronzo per Mauro De FIlippis. Sono questi i primi verdetti di oggi (2 giugno ndr) dal Pampas Shooting Range di Osijek.

La poliziotta di Crevalcore, Campionessa Olimpica a Londra 2012 e portabandiera designata per i Giochi di Tokyo, è stata la migliore delle qualificazioni, chiuse con il punteggio di 121/125 (che le sarebbe valso la finale anche tra gli uomini, ndr) Nella finale ha avuto qualche incertezze nelle fasi inziali, ma ha saputo recuperare la concentrazione fino ad duellare con la russa Daria Semianova per la vetta del podio. Purtroppo per l’azzurra, il vantaggio accumulato dall’avversaria nelle fasi precedenti allo scontro finale non le ha permesso il recupero ed alla fine si è messa al collo l’argento con lo score di 41/50 a 44/50.

“Sono contenta, ho fatto una ottima gara. Ho confermato le sensazioni positive che avevo avuto nella gara di Lonato, quindi va bene cosi – ci ha spiegato soddisfatta al termine della finale – Ho fatto una buonissima qualifica e poi sappiamo che la finale è sempre una cosa a se. Ho ritrovato delle buone sensazioni dopo più di un anno di stop, quindi sono contenta. Ho avuto qualche momento di difficoltà in finale, ma sono rimasta concentrata e sono riuscita a portare a casa una bella medaglia”.

