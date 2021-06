FdI: Solidarietà a Forza Italia per il vile attacco alla sede in via d’Azeglio a Bologna

Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alla Senatrice Anna Maria Bernini, per il vile attacco che ignoti, questa notte, hanno fatto alla sede di Forza Italia in via d’Azeglio, presa a colpi di pietra.

Purtroppo Bologna non è nuova a episodi di questo genere che non possono essere interpretati con superficialità ma devono costituire un campanello d’allarme ed essere unanimemente condannati, perché non può accadere che l’esercizio della democrazia comporti un rischio per l’incolumità delle persone e il verificarsi di atti intimidatori.

Galeazzo Bignami

Deputato FdI

Responsabile nazionale Dipartimento Legalità, Sicurezza, Immigrazione

Marco Lisei

Capogruppo FdI in Regione Emilia Romagna

Francesco Sassone

Capogruppo FdI Comune di Bologna

Stefano Cavedagna

Vice Coordinatore regionale e delegato provinciale FdI