Il Comune di Crevalcore informa: comunicazione di vendita porta a porta

Si comunica che sul territorio di Crevalcore sarà presente la ditta Ser.Gas Srl con propri agenti che passeranno nelle abitazioni per svolgere l’attività di vendita porta a porta.

Si precisa che tale attività è stata autorizzata dagli organi competenti, e che:

– ogni utente sarà preavvisato della visita dell’agente per mezzo di un’informativa nella quale verranno riportate le informazioni;

– ogni venditore sarà munito di tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla società

Si specifica che tale azienda è estranea a qualsiasi rapporto con enti pubblici, statali, aziende municipalizzate e/o aziende erogatrici e distributrici di pubblico servizio.

Si segnala che in ogni caso non esiste alcun obbligo a fare accedere tale personale alle proprie abitazioni, né tanto meno sussiste alcun obbligo all’acquisto.

Qui la comunicazione ufficiale.