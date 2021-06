In distribuzione “Anzolanotizie” di giugno 2021

E’ in distribuzione l’inserto culturale Vivianzola4pagine. In prima pagina la bella immagine della girandola colorata di “duedìdifesta” la festa organizzata da Proloco, Comitato Commercianti in collaborazione con le Associazioni di Anzola, in programma per il 3, 4 luglio prossimo. Ritornare assieme nelle piazze di Anzola, per le strade con la voglia di creare un evento che possa davvero ritessere quei legami perduti causati dall’emergenza sanitaria. Piccoli spettacoli, mercatini, musica e giochi, tutto nel rispetto delle regole. Una bella intervista a Maurizio Di Leo uno dei più grandi esperti di fitoterapia in Italia. Un uomo che ha lanciato un’impresa che è una eccellenza del nostro territorio. Il grande laboratorio sito in via dei Tigli, ha apparecchiature di precisione e una tecnologia avanzata per offrire sempre la massima qualità del prodotto fitoterapico. Una vita intensa ma anche un grande impegno, per garantire quel benessere a cui tutti aspiriamo.A pagina 2 l’ormai famosa rassegna cinematografica “Sotto le stelle del cinema” nell’ambito di “Fili di parole”, alla sua tredicesima edizione. Il piacere del cinema serale all’aperto, un momento di grande relax e di condivisione con gli altri.L’ organizzazione della rassegna è a cura dell’Assessorato alla cultura e della Pro Loco di Anzola e si avvale dei volontari di San Giacomo, della Badia di Santa Maria in Strada, dei volontari per il verde di Ponte Samoggia, dei volontari di “SÌAMOANZOLA”, del Centro Famiglie, dell’Associazione Amarcord, della Ca’ Rossa. Una scelta di titoli accurata, di grande riscontro di pubblico, film che sanno approfondire argomenti importanti della nostra società, ma anche film da vedere per vivere davvero i luoghi del nostro paese, in questo senso ogni anno la rassegna tocca località diverse e rappresentative del paese, per dare l’opportunità a tutti di seguire il meraviglioso mondo del cinema; Anzola, San Giacomo del Martignone, Ponte Samoggia, Lavino di Mezzo, nella location del Museo Carpigiani, chiudendo la rassegna nell’antica Badia di Santa Maria in Strada. L’evento viene organizzato rispettando tutte le disposizioni e i protocolli anti Covid. A pagina 3 ci addentriamo nella Festa che tutti aspettavano, “duedìdifesta”.Sarà davvero un momento di festa, e soprattutto un evento enogastronomico importante. Una serie di stand con gustose delizie come il pesce fritto, le tradizionali specialità anzolesi con le famose raviole da “tocciare” nel vino, ma soprattutto le buonissime crescentine fritte farcite con salumi profumati. Ma tante sono le sorprese che ci attendono e che si stanno delineando: spettacoli per bambini, musica, mercatini con prodotti di qualità, esposizione dei prodotti dei commercianti e tante altre novità. A breve uscirà un programma dettagliato della festa, sarà disponibile in forma cartacea, si potrà consultare sul sito e sulla pagina Facebook del Comune. Vi terremo sempre aggiornati, ma soprattutto vi aspettiamo il 3 e il 4 luglio a “duedìdifesta”. Un bell’articolo, una bella testimonianza quella di Lisa Lambertini che ci parla del suo ultimo romanzo “Riscatto” della trilogia ”I vampiri di Dexter Hall”. Una scrittrice eclettica Lisa, una saga appassionante, tanto da attirare l’attenzione di un regista di Holliwood che ne ha tratto un film. Lisa racconta con emozione ogni avvenimento, ogni sguardo, ogni piccola paura. Sfogliando le pagine del libro tutto è una scoperta, il cuore in gola, l’attesa del colpo di scena. A pagina 4 l’ormai conosciutissimo e molto apprezzato 7 Festival Jazz dell’area metropolitana “Janz in the Park”. Un format apprezzato che ha dato prestigio al nostro paese, con musicisti di altissimo livello. Gabriele Molinari, direttore artistico del Festival da anni si impegna con tenacia per portare i nomi più conosciuti ed apprezzati di un genere musicale per veri intenditori. Nell’articolo troverete tutte le date degli spettacoli, eventi davvero unici a cui non mancare. Gli spettacoli inizieranno alle 21 e sarà davvero un momento indimenticabile. Infine il Festival dei “Burattinai Resistenti” dedicato al rapporto tra il teatro di animazione e resistenze, nato nel 2010 ad Anzola grazie all’incontro tra “Teatrinindipendenti” e il maestro burattinaio Romano Danielli. Una storia da leggere quella del Festival, un percorso importante che dal 2018 ha portato i bambini di Anzola ad essere i veri protagonisti della manifestazione. Leggete il nostro supplemento per approfondire gli argomenti e non rimanere sulla superficie delle cose, leggete per conoscere la vita del nostro paese.Ricordiamo che Vivianzola4pagine è in distribuzione anche presso l’URP, la Biblioteca, presso il Municipio, ed in consultazione online al link: https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/…/anno-2021

dalla pagina Fb del Comune di Anzola