In Emilia-Romagna il Campionato europeo di tiro a volo, Jessica Rossi madrina

Uno sport che lungo la Via Emilia vanta una solida tradizione, come dimostrano i tanti campioni: dal bolognese Ennio Mattarelli, oro olimpico alle Olimpiadi di Tokio 1964, a Jessica Rossi, campionessa olimpionica a Londra 2012 e portabandiera azzurra ai prossimi Giochi di Tokyo.

E come dimostra la folta e qualificata presenza emiliano-romagnola che a Bologna il 12 e il 13 giugno prossimi parteciperà al Campionato europeo di tiro a volo, specialità Elica: otto atleti, nella compagine nazionale italiana che conta complessivamente 22 tiratrici e tiratori.

A loro e a tutta la squadra italiana ha rivolto oggi un caloroso augurio il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in occasione della video conferenza stampa in cui è stata presentata la manifestazione continentale.

Bonaccini ha rivolto un saluto particolare a Jessica Rossi, madrina del Campionato europeo, alla quale ha consegnato una medaglia che riporta il simbolo di “Emilia-Romagna vince lo sport”, adottato dalla Regione negli ultimi anni per le proprie iniziative e politiche in campo sportivo.

Oro olimpico a Londra 2012 e reduce dai recenti trionfi ai Campionati europei in Croazia, specialità Trap (dove ha vinto l’oro della gara mista, l’argento in quella individuale ed in quella a squadre), l’atleta nata a Cento (Fe) e residente a Crevalcore (Bo) è stata designata dal Coni come prossima portabandiera italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo insieme all’olimpionico di ciclismo Elia Viviani.

Ecco gli otto atleti emiliano-romagnoli in gara

Organizzato dalla Fitav, con il supporto della Regione Emilia-Romagna, l’evento, giunto ormai alla 53^ edizione, porterà al Tav (Centro tiro a volo) Bologna di Casalecchio di Reno, i migliori specialisti continentali che si sfideranno per la conquista dei titoli in palio.

Su 22 atleti che compongono la squadra azzurra, sono dunque otto quelli che provengono dall’Emilia-Romagna. Eccoli: Massimo Bertolini di Concordia sulla Secchia (Mo) per la categoria “Uomini”; Silvia Randi di Riolo Terme (Ra) per la categoria “Ladies”; Mattia Belli di Parma, Andrea Lodovisi di Castel di Casio (Bo), Esmeralda Mori di Langhirano (Pr) per quella “Junior”; Gianluigi Dardi di Casola Valsenio (Ra) e Frano Tassinari di Ferrara categoria “Senior”; Giancarlo Serra di Castelfranco Emilia (Mo) categoria “Master”.

