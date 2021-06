Incidente a Bondeno, ferito gravemente un motociclista di Persiceto

Grave incidente giovedì 17 giugno, attorno alle 9.20 a Bondeno (Fe), tra un furgone e una moto.

A seguito dell’impatto versa in gravi condizioni il centauro, D.V., 19 anni di San Giovanni in Persiceto, trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

Le dinamiche dello scontro, al vaglio della Polizia Locale di Bondeno, porterebbero a pensare che il furgone, guidato da P.A., 49 anni di Napoli, stesse svoltando da via Giovanni XXIII per immettersi in via Per Scortichino proprio mentre sopraggiungeva il motociclista.