Lisei e Bignami: solidarietà e vicinanza alla Polizia di Stato

Piena solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine che ieri (24 giugno ndr) hanno subito una feroce aggressione a Bologna. L’ennesimo episodio ha avuto come vittime tre poliziotti che sono stati aggrediti durante un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un ringraziamento a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato che operano quotidianamente con grande sacrificio, abnegazione e senso del dovere, mettendo a repentaglio la loro incolumità per garantire e tutelare la sicurezza ai cittadini e della nostra città.

In una nota il Siulp, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, provinciale di Bologna, ha annunciato una mobilitazione, una “staffetta delle tutele”, per sensibilizzare l’opinione pubblica, le Istituzioni e tutti gli esponenti dei Partiti Politici sul disagio ed i rischi che vivono quotidianamente gli appartenenti delle forze dell’ordine nello svolgimento dei compiti di prevenzione e repressione dei reati. Noi appoggeremo e saremo partecipi di questa iniziativa, porteremo le istanze di tutti i sindacati di Polizia nelle sedi istituzionali e le sosterremo a gran voce. Ci faremo portatori degli interessi di chi indossa una divisa e rappresenta lo Stato italiano. Siamo e saremo sempre al fianco delle forze dell’ordine. Solo nella città di Bologna, negli ultimi mesi, le aggressioni sono state numerose e con conseguenze preoccupanti. Lo stato in cui agiscono è sconfortante, vengono aggrediti e spesso per difendersi rischiano di essere oggetto di procedimenti penali.

Servono maggiori tutele per le forze di polizia.

Lo dichiarano:

On. Galeazzo Bignami – Deputato Fratelli d’Italia

Marco Lisei – Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale