Modifiche alla viabilità in occasione della “Fîra di Âi” di Persiceto

Da mercoledì 23 a martedì 29 giugno 2021 sono previste alcune modifiche alla viabilità nel centro storico del capoluogo per consentire lo svolgimento della “Fîra di Âi”.

In particolare saranno applicate le seguenti disposizioni:

dalle ore 14.30 di mercoledì 23 giugno alle ore 24 di martedì 29 giugno divieto di transito e sosta in corso Italia, piazza Popolo, piazza Garibaldi, piazzetta Guazzatoio, piazza Sassoli, piazza Cavour, porta Vittoria (accesso a via Giordano Bruno), porta Garibaldi (accesso a via Dogali), parco Pettazzoni, via Pellegrini, via Rambelli, via Roma (tratto compreso dall’inizio all’intersezione con via Gornia), via Gramsci obbligo di svolta a destra da via D’Azeglio per via Roma divieto di accesso in via Roma da via Gornia

sabato 26 e domenica 27 giugno ore 16-24 divieto di transito e sosta in via Ungarelli, nel tratto compreso tra vicolo Quartirolo e viale della Rocca divieto di accesso in vicolo Quartirolo per chi circola in circonvallazione Vittorio Veneto e in via Cappuccini divieto di accesso con deviazione all’intersezione tra via Ungarelli e vicolo Quartirolo



Gli organizzatori collocheranno gli sbarramenti su indicazione dell’autorità di Pubblica sicurezza nelle strade interessate dai divieti durante l’orario di apertura della manifestazione: dalle ore 19 alle ore 24 del 24 e 25 giugno, dalle 17 alle 24 del 26 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24 del 27 giugno. Nei suddetti orari non sarà possibile entrare e uscire dall’area della fiera; in alcune intersezioni saranno collocati blocchi inamovibili mentre altre intersezioni saranno presidiate. Nei periodi restanti sarà consentito il transito dei veicoli a motore solo in caso di necessità.

comunepersiceto.it