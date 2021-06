Natalino Balasso al Parco Villa Ronchi di Crevalcore

Il prossimo appuntamento con la stagione teatrale 2021 vede protagonista Natalino Balasso, che abbiamo già avuto il piacere di avere sul nostro palcoscenico in passato!

Mercoledì 30 giugno alle 21.00 “Dizionario Balasso”.

Un dizionario al centro del palco con all’interno oltre 250 lemmi verrà svelato, voce dopo voce, da Balasso, che ci farà riflettere di volta in volta sui significati e sul valore delle singole parole, con l’ironia e l’intelligenza che lo contraddistinguono.

Monologhi dissacranti, in cui il concetto stesso di “definizione” viene ribaltato da Balasso per farci capire quanto questo termine influenzi il nostro modo di interpretare il mondo, come una lente che ci fa vedere la realtà in maniera distorta.



Tutte le informazioni a questo link

https://www.comune.crevalcore.bo.it/…/dizionario-balasso

Vi aspettiamo nella suggestiva cornice del parco di Villa Ronchi!

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà recuperato domenica 4 luglio alle 21.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore