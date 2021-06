Persiceto celebra la Festa della Repubblica

Mercoledì 2 giugno il Comune di Persiceto, medaglia d’argento al valor militare, celebrerà il 75° anniversario della Festa della Repubblica e il 73° anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione Italia, con un ricco programma di iniziative: oltre alla cerimonia ufficiale, che si svolgerà in forma ridotta per ottemperare alle normative anti-Covid in vigore, la ricorrenza verrà celebrata con opere d’arte, progetti rivolti alle scuole e una biciclettata a tema.

Nel 2021 si celebra il 73° anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana e il 75° anniversario della nascita della Repubblica Italiana: il 2 giugno 1946, 25 milioni di italiani e italiane si misero in fila davanti ai seggi elettorali per esprimere il proprio voto e decidere sull’assetto istituzionale dell’Italia.

Pur non essendo possibile organizzare le consuete cerimonie ed eventi pubblici a causa dell’emergenza sanitaria, il Comune di Persiceto ha organizzato un ampio programma che prevede eventi online e in forma ridotta per celebrare questa fondamentale ricorrenza nel rispetto delle norme anti-contagio.

Mercoledì 2 giugno, alle ore 10, presso la Sala consiliare del Municipio si terrà la Commemorazione ufficiale della giornata, senza la presenza di pubblico; i cittadini potranno comunque seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Persiceto. Interverranno il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore a Scuola, Cultura e Politiche giovanili Maura Pagnoni, i rappresentanti della sezione locale dell’Anpi, dell’Associazione “Parliamoneora – Ets”, dell’Associazione culturale L’Atelier, di Fiab Terred’acqua, del Circolo Akkatà e delle Forze dell’Ordine locali.

Alle ore 11.30, presso la Chiesa di Sant’Apollinare, si proseguirà con l’inaugurazione della mostra “25 artisti per la Repubblica Italiana”, a cura dell’associazione culturale L’Atelier. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore a Scuola, Cultura e Politiche giovanili Maura Pagnoni, Enrico Mulazzani e Hana Silberstein, curatori della mostra. L’esposizione sarà caratterizzata da una forte valenza simbolica e rappresentativa: venticinque artisti sono stati chiamati a fornire la propria interpretazione del Tricolore attraverso opere che saranno esposte avvolte da suggestivi giochi di luci e colori. L’installazione sarà visitabile fino al 2 luglio 2021, ogni venerdì dalle ore 16.30 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19. Gli accessi del pubblico il giorno dell’inaugurazione e nei giorni di apertura saranno organizzati con modalità contingentate sulla base delle disposizioni anti-Covid vigenti. Per effettuare prenotazioni inviare una mail all’indirizzo antonio.paganini@comunepersiceto.it.

Alle ore 17, presso il piazzale della Stazione ferroviaria, seguirà il taglio del nastro dell’opera “Mille papaveri rossi”, pittura di street art realizzata da Alice Pasquini, in arte Alicè, che rende omaggio alle donne che hanno operato nella Resistenza come staffette partigiane e ai valori fondamentali che le ispirarono e che sono racchiusi nell’attuale Costituzione a fondamento della nostra Repubblica. L’opera, realizzata sul muro del piazzale recentemente riqualificato, accoglierà non solo i viaggiatori che utilizzano il treno ma anche i cicloturisti che transiteranno sulla vicina “Ciclovia del Sole”. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la sezione Anpi di San Giovanni in Persiceto e con il contributo di Coop Alleanza 3.0. Dopo il taglio del nastro, dal murale partirà la Biciclettata in memoria delle staffette partigiane promossa da Fiab Terred’acqua in collaborazione con Arci Accatà e col patrocinio del Comune: i partecipanti verranno accompagnati sui luoghi del territorio che vedevano transitare le staffette partigiane durante la Resistenza, in un percorso di 5 km adatto a tutti. Nel rispetto delle norme anti-Covid per partecipare all’attività sarà obbligatoria la prenotazione, scrivendo all’indirizzo mail fiab.terreacqua@gmail.com.

Inoltre, in occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Persiceto, in collaborazione con l’associazione ParliamoneOra Ets, ha attivato il progetto “La Costituzione a scuola” rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado: il programma prevede per le classi aderenti quattro lezioni online, tra maggio e giugno, per approfondire la conoscenza della Costituzione italiana ripercorrendo la storia del processo costituente e analizzando i principi fondamentali della Repubblica, con focus sulle norme relative all’uguaglianza di genere.

Anche le classi quinte della scuola primaria sono state coinvolte in un’iniziativa a tema: gli alunni sono stati invitati a realizzare disegni con cui esprimere la propria personale visione del Tricolore italiano, ai quali sarà data visibilità attraverso i social media del Comune.

