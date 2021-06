Persiceto celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue

Oggi, lunedì 14 giugno 2021, si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue (World Blood Donor Day), istituita per ricordare l’importanza del valore del dono e in particolare della donazione di sangue e plasma e ringraziare tutti coloro che, a titolo volontario e gratuito, compiono questo gesto di civiltà e altruismo, che può salvare altre vite, con l’obiettivo che sempre più persone, a partire dai giovani, ne seguano l’esempio.

In occasione di questa importante data, il Comune ha organizzato in collaborazione con Avis Comunale S.G. Persiceto (Bo) un programma ricco di appuntamenti, durante tutta la giornata. Nel corso della mattinata è stato esposto, nel balcone del Palazzo Comunale, lo striscione per ricordare la ricorrenza, mentre nel pomeriggio presso il Chiostro di San Francesco il Sindaco Lorenzo Pellegatti ha consegnato le benemerenze ai donatori più meritevoli, insieme ad Alberto Mantovani, in rappresentanza della sezione locale dell’Avis, Luca Patelli, tesoriere dell’Avis Provinciale Bologna, e Don Lino Civerra, parroco di Persiceto; ha presentato l’evento Sergio Vanelli e gli allievi della Scuola musicale “L. Bernstein” si sono esibiti in alcuni intermezzi musicali.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto