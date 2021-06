Grave incidente, nel tardo pomeriggio di ieri, lungo via Tassinara a San Giovanni in Persiceto. Un automobilista ha perso il controllo della propria autovettura andandosi a schiantare contro un palo.

Il conducente, un 32enne, è stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore in condizioni gravi, di media gravità lo stato di salute del passeggero che lo accompagnava.