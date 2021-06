Persiceto, il Comune sostiene la frequenza ai centri estivi

Anche per l’estate 2021 la Giunta del Comune di Persiceto ha stanziato risorse straordinarie per € 150.000,00 a sostegno delle famiglie che hanno iscritto o intendono iscrivere i propri figli ai centri estivi. Un sostegno che si aggiunge a quello regionale, contenuto nel bando conciliazione vita-lavoro.

Nell’ambito del progetto di conciliazione vita-lavoro, la Regione Emilia Romagna ha trasferito ai Comuni le risorse per erogare contributi per la frequenza ai centri estivi accreditati alle famiglie dei bambini nati tra il 2008 e il 2018 con un valore Isee fino a 35.000 euro. La Regione ha stabilito un contributo massimo complessivo pari a 336 euro per figlio (massimo 112 euro a settimana). Nel caso in cui le richieste siano superiori alle risorse messe a disposizione dalla Regione, dovrà essere stilata una graduatoria sulla base dell’Isee; a parità di valore Isee verrà data priorità alla famiglia con il minore di età inferiore.

In linea con il progetto regionale, l’Amministrazione comunale ha attivato un ulteriore contributo per le famiglie partecipanti al bando conciliazione vita-lavoro con l’obiettivo di garantire il contributo massimo di € 336 complessivi per ciascun figlio anche a coloro che dovessero essere esclusi dalla graduatoria per l’erogazione delle risorse regionali.

Successivamente a questa ripartizione, eventuali risorse comunali residue verranno erogate come contributo aggiuntivo a partire dalla prima famiglia della graduatoria in poi, fino ad esaurimento. Tale contributo aggiuntivo verrà calcolato in modo diverso a seconda del numero di figli iscritti ai centri estivi accreditati:

▪ per le famiglie con un solo figlio iscritto ai centri estivi, verrà rimborsato il 35% della spesa netta relativa alla frequenza (detratto il contributo regionale e di altri soggetti pubblici o privati)

▪ per le famiglie con due o più figli iscritti ai centri estivi, verrà rimborsato il 50% della spesa netta relativa alla frequenza (detratto il contributo regionale e di altri soggetti pubblici o privati).

Moduli e informazioni per fare richiesta di contributo nell’ambito del bando “Conciliazione vita-lavoro” sono disponibili sul sito dell’Unione Terred’acqua.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Educazione e pubblica istruzione, telefonando al numero 051.6812761 – 2768 o scrivendo all’indirizzo pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto