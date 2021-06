Persiceto, inaugurazione della rotonda in via Bologna

Giovedì 24 giugno alle ore 11, in occasione della Festa del Santo Patrono, si terrà l’inaugurazione ufficiale della rotonda tra via Bologna e la circonvallazione.

Oltre al taglio del nastro, sarà svelata la statua dello scultore Nicola Zamboni, posta al centro della rotatoria, dedicata proprio al patrono di Persiceto, San Giovanni Battista, e realizzata su arredo urbano della ceramista Fiorenza Pancino.

Interverranno il Sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore ai Lavori pubblici Alessandra Aiello, la responsabile dei lavori per il Comune di Persiceto Sabrina Grillini, e l’artista Nicola Zamboni.

L’evento si svolgerà nel nuovo parcheggio adiacente alla rotonda, accessibile da viale della Rocca.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto