Persiceto: la rassegna Film&Film propone “Volevo nascondermi”

Prosegue la rassegna “Film&Film”, promossa dal Cinema Giada col patrocinio del Comune di Persiceto, che propone film d’autore apprezzati da pubblico e critica: martedì 8 e mercoledì 9 giugno è in programma “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti, la biografia del pittore Antonio Ligabue, pluripremiata ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, ma anche all’estero.

La rassegna “Film&Film”, promossa dal cinema Giada col patrocinio del Comune di Persiceto, offre la possibilità di vedere sul grande schermo a prezzo ridotto pellicole di qualità apprezzate da critica e pubblico.

Martedì 8 e mercoledì 9 giugno è in programma “Volevo nascondermi”, pellicola biografica diretta da Giorgio Diritti, con Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue, che ha ottenuto il Nastro dell’Anno ai Nastri d’Argento 2020, i David di Donatello 2021 a Miglior film, Miglior regia e Miglior attore e l’Orso d’Argento per il Miglior attore al Festival di Berlino 2021. La trama racconta la vita dell’artista Antonio Ligabue, che sin da bambino trova nella pittura il suo personale riscatto al senso di solitudine ed emarginazione. Toni, questo il nomignolo di Antonio, ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza altrettanto difficili. Figlio di una donna italiana migrata in Svizzera, viene affidato a una coppia del posto, con la quale ha sempre avuto rapporti di amore e odio. Dopo aver aggredito la madre adottiva, viene espulso dalla Svizzera e mandato in Italia, dove vive sulle rive del Po, patendo non solo il freddo, ma anche la fame e soprattutto la solitudine.

Fra i prossimi appuntamenti in programma: martedì 15 e mercoledì 16 giugno, “Est – Dittatura last minute” di Antonio Pisu, con Lodo Guenzi e Jacopo Costantini, un road movie tutto italiano ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro, tratto da una storia vera; martedì 15 giugno saranno presenti in sala per introdurre il film il regista Antonio Pisu e il produttore e soggettista Maurizio Paganelli; martedì 22 e mercoledì 23 giugno, “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati, con Stefania Sandrelli e Isabella Ragonese, la commovente storia d’amore di un anziano farmacista rimasto vedovo che ripercorre i ricordi più importanti della sua vita con la moglie, vincitore del Nastro d’Argento Speciale 75 per l’interpretazione di Renato Pozzetto ai Nastri d’Argento 2021. Da giugno, inoltre, la rassegna propone un appuntamento aggiuntivo il lunedì, con la proiezione di film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Tutte le proiezioni della rassegna “Film&Film” si tengono con spettacolo unico al Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, il lunedì in versione originale con sottotitoli in italiano, mentre martedì e mercoledì alle ore 21 in versione italiana.

Biglietti: proiezioni del lunedì, interi € 7,50; ridotti da 2 a 10 e più di 65 anni € 6,00; ridotti per giovani sotto i 30 anni e Carta giovani € 5,00; proiezioni del martedì e del mercoledì, interi € 5,50, ridotti € 5,00 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani, soci Coop), abbonamenti a 5 film € 20,00. Info: tel. 051.822312, www.cinemagiada.it

Ufficio stampa Comune Persiceto