Persiceto: Marco Vaccari nuovo Presidente di Pro Loco

A seguito della decadenza del consiglio di Pro Loco, dovuta al fatto che all’interno dello stesso erano rimaste in carica solamente due persone, l’organo assembleare è stato completamente rinnovato.

Le necessarie elezioni, avvenute venerdì 7 maggio, hanno proclamato Marco Vaccari alla carica di Presidente mentre Ezio Scagliarini, decimino doc, è il nuovo Vice Presidente.

Insieme a loro sono stati eletti, e ne compongono a tutti gli effetti il Consiglio: Fausta Forni, Cesare Murtas, Mario Parlatini, Lorenzo Calzati e Graziano Serrazanetti, unico membro presente anche nel precedente consiglio.

Tanta voglia di lavorare, e di mettersi all’opera, è la volontà espressa dei nuovi consiglieri. Certamente il primo passo sarà quello di rinnovare la convenzione di collaborazione con il Comune di San Giovanni in Persiceto, scaduta a fine 2020, senza la quale l’associazione non può operare.

Ecco le parole di Marco Vaccari subito dopo la sua elezione: “Sono molto felice, penso che Pro Loco possa dare il meglio di sé coinvolgendo le attività economiche, le numerose associazioni ed i cittadini del nostro comune, che è sempre stato molto vivace e pieno di energia.

Ritengo anche che il ruolo che l’Amm.ne Comunale svolge sia importante e decisivo per supportare l’attività di Pro Loco, il lavoro che si potrà fare insieme può dare energia e motivazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni, primo fra tutti rendere i persicetani orgogliosi di vivere nel loro paese.

Oltre ad organizzare serate ed eventi a tema per valorizzare e rivalutare il nostro bellissimo centro storico, che tutti noi vorremmo rivedere pieno di persone con voglia di divertirsi e di stare insieme, vorrei anche rivalutare e far conoscere le nostre frazioni, che hanno un potenziale storico e naturalistico ai più sconosciuto. Sfruttando la Ciclovia del Sole e non solo, vorrei anche aumentare l’afflusso di turisti nel nostro territorio, che è ricco di attrazioni con un potenziale enorme. Penso al Museo della fisica e al Museo del vapore di prossima apertura e agli altri musei, ma anche al complesso planetario/osservatorio, alle tante aree naturalistiche, ai monumenti storici e a borghi come Borgata Città unici nel suo genere.

Secondo me sono maturi i tempi per ripensare ad un ruolo più attuale di Pro Loco che tenga conto dei veloci cambiamenti in atto nella nostra società, ne sono testimonianza le tante persone che stanno apprezzando le piste ciclabili, la nostra campagna, le bellissime escursioni naturalistiche promosse da anni dalle varie associazioni e dalla Bora, che dimostrano quanta sensibilità e attenzione è aumentata nei confronti dell’ambiente”.

Enrico Adriano Belinelli