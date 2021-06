Persiceto, Maurizio Maggiani dialoga con il gruppo di lettura “Rilègami”

Domenica 27 giugno, alle ore 17.30, presso il Chiostro di San Francesco un altro appuntamento imperdibile per chi ama i libri: il gruppo di lettura “Rilègami” dialogherà con lo scrittore Maurizio Maggiani a proposito del romanzo “L’amore”; l’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti ed è inserita nella rassegna di eventi estivi all’aperto “Ma sei fuori!?! Biblioteche all’aria aperta”. Il romanzo di Maggiani, con una scrittura fresca e cantabile come una canzone, celebra l’amore nelle sue più varie sfaccettature: nell’arco di una giornata, che sembra qualunque e si scoprirà invece particolare, lo sposo rie­voca i suoi amori, da quelli acerbi della giovinezza fino all’ultimo, senza malizia, pieno di dolcezza e comprensione. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, telefonando al numero 051.6812961 o scrivendo a bibliocroce@comunepersiceto.it

