Persiceto, muore ciclista di 81 anni

Un ciclista 81enne è morto ieri sera, poco prima della mezzanotte, coinvolto in un incidente stradale a San Giovanni in Persiceto.

L’accaduto è avvenuto in via Modena quando l’uomo, G.P., sarebbe stato urtato da una Citroen C3 condotta da un giovane di 21 anni. L’automobilista si è immediatamente fermato e ha avvertito il 118, ma al sopraggiungere dei soccorsi non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ancora al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto l’esatta dinamica dell’incidente. Il 21enne è risultato negativo all’alcoltest.