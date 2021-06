Persiceto, presentazione del libro “Nel fatal giorno del saccheggio” di Alberto Tampellini

L’Associazione Culturale Marefosca, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto, presenta:

giovedì 24 giugno 2021, alle ore 21

chiostro San Francesco, Piazza Carducci 9, San Giovanni in Persiceto



“Nel fatal giorno del saccheggio”

San Giovanni in Persiceto – 1° giugno 1799 di Alberto Tampellini



Interverranno:

Alberto Tampellini, autore

Gian Pietro Basello, Università di Napoli “L’Orientale”

Andrea Risi, archivista, ricercatore

Lorenzo Pellegatti, Sindaco di Persiceto



Coordinerà Floriano Govoni, direttore di Marefosca

————-

Ingresso gratuito con prenotazione

marefosca@tin.it – Tel. 335 6564664

Posti disponibili n. 70