Persiceto, stagione teatrale: stasera si riparte!

Anche Vito non vede l’ora di rivedere la platea piena.

Questa sera alle 21, insieme al Duo Sconcerto, darà il via alla rassegna teatrale TTTXTE nell’arena estiva allestita nel cortile della scuola “Quaquarelli” con lo spettacolo “Una poltrona per tre! Storie e canzoni dalla zona rossa”.

La stagione teatrale proseguirà con tanti altri ospiti d’eccezione: Mogol, Debora Villa, Lella Costa, Andrea Santonastaso, Moni Ovadia e Marco Baliani.

https://www.facebook.com/comunepersiceto/videos/506662013721967/