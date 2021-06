Persiceto, terzo appuntamento con il teatro all’aperto del Fanin

Questa sera, sabato 12 giugno, nel cortile del Teatro Fanin un nuovo spettacolo a cielo aperto!

Alle ore 19.15, The Blues Brothers & Sisters nell’omonimo spettacolo “The Blues Brothers & Sisters”.

La rassegna estiva proseguirà con altre 2 serate all’aperto in tutta sicurezza fino a fine giugno.

I posti sono preassegnati e distanziati, e vengono applicate tutte le misure di prevenzione anti-contagio.

Per tutte le informazioni e i contatti per le prenotazioni: https://bit.ly/3g31g2q