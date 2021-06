San Lazzaro, due giovani persicetani investono intenzionalmente un pedone

Nei giorni scorsi un giovane 19enne, residente a San Lazzaro, era stato investito da un’auto mentre passeggiava per il paese riportando ferite guaribili in una quindicina di giorni.

Ma dietro la vicenda c’era ben altro, infatti l’accaduto, all’apparenza fortuito, a seguito delle indagini dei carabinieri si è rivelato un gesto volontario ad opera di due ventenni di San Giovanni in Persiceto.

Le “ragioni” parrebbero celare questioni di gelosia nei confronti di una ragazza a seguito del quale si era generato un alterco tra i giovani dell’auto e il ragazzo a piedi, quest’ultimo fatto oggetto di ripetuti tentativi di investimento da parte dei due persicetani. Ad aggravare la situazione dell’autista la successiva fuga a seguito del ferimento del sanlazzarese.