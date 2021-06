Tiro con l’arco: a Persiceto il “7° Quadrangolare Emilia-Romagna”

Ieri presso la sede dell’associazione ASD Arcieri di Re Bertoldo si è tenuta la seconda tappa del 7° Quadrangolare Emilia-Romagna, un torneo in quattro tappe aperto ai giovani arcieri di tutte le regioni.

L’evento è stato uno dei 40 in regione aderenti all’invito del CONI di ricordare la Giornata nazionale dello Sport che ha l’obiettivo di diffondere lo sport come momento importante per la crescita fisica e intellettuale dei giovani e per il benessere psicofisico di tutti.

Durante le premiazioni il Sindaco Lorenzo Pellegatti ha portato i suoi saluti sottolineando come questi eventi siano un importante segnale di ripartenza, dopo il lungo periodo di restrizioni.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto