Via libera dall’esecutivo dei Verdi all’accordo con Isabella Conti

Nella riunione di ieri sera (27 maggio ndr), l’esecutivo dei Verdi\Europa Verde di Bologna ha approvato all’unanimità (con una sola astensione) l’accordo per il sostegno alla candidatura di Isabella Conti alle primarie del centrosinistra del 20 giugno. Alla base dell’accordo c’è un documento programmatico per affrontare efficacemente le sfide più rilevanti per la Città di Bologna e la Città Metropolitana sotto il profilo ambientale, della lotta all’emergenza climatica, del contrasto alle disuguaglianze di genere e sociali.

Al centro dell’intesa raggiunta tra Isabella Conti e i Verdi ci sono infatti 50 proposte sui temi della mobilità elettrica sostenibile e su ferro, la cura delle persone, le politiche per la sanità di territorio e la prevenzione primaria, la gestione dei rifiuti, la transizione energetica, lo stop al consumo di suolo, la tutela del verde pubblico, l’impegno a promuovere la parità di genere e i diritti degli animali, la promozione dell’agricoltura biologica e dei mercatini bio e km.zero.

Più in dettaglio, c’è l’impegno del Comune di San Lazzaro, di cui Isabella Conti è sindaca, ad operare per rinviare la convocazione della Conferenza dei Servizi sul Passante a dopo l’insediamento della nuova amministrazione di Bologna. L’accordo prevede anche la tutela del bosco dell’area ex militare dei Prati di Caprara e le altre aree ex-militari da nuove speculazioni edilizie e il contrasto alla realizzazione di nuovi poli logistici, fra cui quello di Altedo. Sul fronte della gestione dei rifiuti, l’intesa prevede un radicale cambiamento nel rapporto con Hera (“Dovrà essere l’amministrazione comunale ad indicare con autorevolezza la qualità del servizio e gli obiettivi della raccolta differenziata e della riduzione della produzione di rifiuti, senza piegarsi alle necessità della multiutility”).

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Isabella Conti su una base programmatica molto avanzata, non solo dal punto di vista della tutela ambientale, ma anche in campo sociale – dichiarano Silvia Zamboni e Paolo Galletti, coportavoce di Europa Verde Emilia-Romagna, e Barbara Fabbri e Alessandro Fabianelli, coportavoce di Europa Verde Bologna – Al centro dell’intesa c’è un’idea di città che sceglie un’aria leggera e un respiro profondo. Che azzera le emissioni del trasporto pubblico e che considera prioritaria la realizzazione del tram e il completamento del Servizio Ferroviario Metropolitano. Sono temi che Isabella Conti ha accolto nel suo programma per Bologna, ma che ci auguriamo diventino un patrimonio di proposte condivise. Sono obiettivi che poniamo all’attenzione di tutte le forze del centrosinistra e più in generale della nostra città. Li sosterremo non solo nel percorso che porterà alle primarie del 20 giugno, ma anche successivamente nella campagna elettorale dei Verdi e nel Consiglio Comunale di Bologna”.

Silvestro Ramunno

Segreteria VicePresidente Silvia Zamboni

Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna