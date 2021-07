20 luglio, a Calderara c’è il cinema in piazza

Sarà dedicato al cinema emiliano-romagnolo l’ottavo appuntamento e penultimo della rassegna cinematografica inserita nel cartellone di CulturaraEstate 2021. Per il percorso “Made in ER”, Calderara vedrà martedì 20 luglio la proiezione di Ci vuole un fisico, film del 2018 diretto e interpretato da Alessandro Tamburini. La pellicola sarà proiettata all’aperto nel piazzale davanti alla Casa della Cultura Italo Calvino, in via Roma 29, alla presenza del regista. La serata inizierà alle ore 21, la proiezione alle 21.15; l’ingresso è gratuito con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. Saranno rispettate tutte le vigenti norme anti contagio.

Percorso “Made in ER, il miglior cinema emiliano-romagnolo”

Ci vuole un fisico

Regia di Alessandro Tamburini – Italia 2018 – 80’ – Commedia – Con Anna Ferraioli Ravel, Alessandro Tamburini, Francesca Valtorta, Niccolò Senni

Una lunga notte costellata di eventi porta Alessandro e Anna a conoscersi. Tra incontri rocamboleschi, risse, balli sfrenati e bagni notturni i due protagonisti compiono il loro cammino di crescita. Quando il sole sorge sulla città i due si trovano più grandi, più maturi e innamorati. Commedia romantica del regista faentino Alessandro Tamburini girato tra Modena e la provincia emiliana. Presentato a Cinema Italy, l’Italian Film Festival di Miami, Atlanta e San Juan nell’edizione del 2018.

