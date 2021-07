21 luglio, SiamoAnzola SocialPlace

Siete invitati oggi dalle ore 18.30 nella Sala del Consiglio del Comune di Anzola, dove verrà illustrato il progetto promosso dall’Amministrazione anzolese che ha come obiettivo la costruzione di piattaforme digitali per lo scambio, la relazione, l’interazione tra gli abitanti, e tra le istituzioni ed i cittadini per il rafforzamento della solidarietà e della coesione nel territorio di Anzola.

Durante questo incontro si farà il punto del percorso, verranno illustrati i risultati emersi dalla prima fase di ascolto e analisi del territorio, e saranno condivise delle proposte di attività che si potranno tradurre in azioni concrete in risposta alle priorità individuate.

L’appuntamento, realizzato nel rispetto delle norme anti contagio, è aperto a tutti. Per questioni logistiche e organizzative è richiesta la prenotazione che può essere effettuata compilando il modulo online https://bit.ly/socialplace_1

dalla pagina Fb del Comune di Anzola