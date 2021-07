28 luglio, “cinema sotto le stelle” ad Anzola

Mercoledì 28 luglio 2021

ore 21.30 (ingresso ore 21.00)

Parco via Gasiani, Ponte Samoggia



Proiezione del film “GIFTED. IL DONO DEL TALENTO”, regiadi Marc Webb con on Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Jenny Slate. USA, 2017



In una piccola città nei pressi della Florida, una bambina di sette anni, Mary Adler, mostra un notevole talento matematico nel suo primo giorno di scuola che impressiona la sua insegnante. A Mary viene quindi offerta una borsa di studio per una scuola privata per bambini prodigio. Tuttavia, suo zio e custode legale, Frank, rifiuta l’offerta dato che teme che Mary non avrà la possibilità di avere un’infanzia “normale”. Infanzia già “complicata” dalla mancanza della madre Diane, un promettente matematico, dedicatasi alle Equazioni di Navier-Stokes (uno dei problemi per il millennio non risolti) prima di togliersi la vita quando Mary aveva sei mesi.



In collaborazione con i volontari per il Verde di Ponte Samoggia.

Per prenotarvi alle proiezioni dei film occorre iscrivervi (gratuitamente) online a una o a più serate cliccando su questo link



(max 200 spettatori a serata). Dovrete inserire il vostro nome, il cognome e una e-mail di riferimento. Per info biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it

In caso di maltempo la proiezione sarà annullata

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Anzola, e fa parte della rassegna Fili di parole 2021, e di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Per conoscere il PROGRAMMA DELLA RASSEGNA vai al SITO.

comune.anzoladellemilia.bo.it