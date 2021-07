29 luglio – 1° agosto: a Persiceto continuano gli eventi estivi

Giovedì 29 luglio partenza alle ore 18 dal Teatro Comunale per un nuovo tour nell’ambito di “Ciak, si gira! Il territorio bolognese raccontato attraverso tre maestri del cinema: Giorgio Diritti, Pupi Avati e Gino Pellegrini”, per visitare i luoghi di Pellegrini nel Centro Storico e approfondire la carriera e le opere dell’artista (prenotazioni, miriam.forni2013@gmail.com). Il progetto è sostenuto da Destinazione turistica Bologna metropolitana e da Bologna Welcome e organizzata da Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Unione Reno Galliera, e dai Comuni Alto Reno Terme, Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto e Minerbio in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna, e fino a settembre racconterà il territorio bolognese tra Appennino e Pianura attraverso percorsi dedicati ai registi Pupi Avati e Giorgio Diritti e allo scenografo Gino Pellegrini.

Alle 21 il divertimento dell’estate non si ferma con la stagione “TTTXTE – Tre Teatri Per Te”: presso il Chiostro di San Francesco, ritornano gli spettacoli della rassegna “Arte della parola”, organizzata dal Comune di Persiceto, con “Lectura Dantis”, un emozionante viaggio nell’Inferno Dantesco come spunto per interessanti quesiti esistenziali e approfondimenti storici in cui il pubblico verrà letteralmente trascinato dall’appassionante arte oratoria e interpretativa sprigionata sul palco da Moni Ovadia, accompagnato da Stefano Albarello al qanun e canto, e da Maurizio Dehò alla violarda. L’attore metterà a confronto il “vagabondaggio culturale e reale” proprio del popolo ebraico e della figura dell’esiliato in genere con il canto XXVI dell’inferno Dantesco in cui emerge la figura di Ulisse. Un Ulisse che nella “Divina Commedia” chiama i compagni “fratelli” e li incita ad interrogarsi sul senso della vita e a non privarsi nell’ultima parte dell’esistenza della possibilità di continuare a conoscere. Biglietti: intero € 17, riduzioni varie € 16, riduzione per età (meno di 30 anni e più di 65 anni) € 14. Prevendita online su vivaticket.it oppure presso il Chiostro di San Francesco, domenica 18 luglio dalle ore 19 fino all’inizio dello spettacolo (si accettano solo contanti). Per il rispetto delle misure anticovid è necessario presentarsi presso il luogo dello spettacolo un’ora prima. Info: biglietteriateatro@comunepersiceto.it

In contemporanea, sempre alle ore 21 la serata si animerà di festa e allegria presso Il Cortiletto in via Marconi 26, con il nuovo e ultimo appuntamento de “I giovedì del Cortiletto”, un altro bell’incontro estivo di svago in compagnia de per rinfrescarsi dal caldo con bar, cocktail, musica, giochi e tanti altri intrattenimenti, organizzata da Associazione Carnevale Persiceto e Comune di Persiceto. Gli ingressi saranno gratuiti e consentiti a un numero limitato di persone; si consiglia quindi di presentarsi con anticipo per trovare posto. Per informazioni https://www.facebook.com/cortilettosgp/

Venerdì 30 luglio, è nuovamente la volta degli incontri scientifici presso il Planetario Comunale con un nuovo appuntamento per tutta la famiglia: alle ore 21 si svolgerà infatti “Stelle e costellazioni d’estate”, che propone proiezione del cielo a cura di Marco Cattelan del Gruppo Astrofili Persicetani. Le prenotazioni sono aperte a un massimo di 25 persone; per iscriversi e riservare i posti inviare una mail a info@museocieloeterra.org inserendo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Costo: interi € 4.50, ridotti € 3; per informazioni telefonare al numero 051.827067, o mandare una mail a info@museocieloeterra.org; ulteriori dettagli sui siti http://www.museocieloeterra.org e http://www.gapers.it

Sabato 31 luglio alle ore 21 presso il Chiostro di San Francesco, nell’ambito delle proiezioni cinematografiche dedicate a Pellegrini, sul grande schermo si potrà assistere ad un autentica rarità ambientata proprio nel nostro territorio, il film epico drammatico del 1984 “La neve nel bicchiere”, diretto da Florestano Vancini, con Bruno Minniti e Massimo Ghini, commovente epopea di trent’anni di una famiglia contadina della Bassa Padana tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento: Nullo, il capofamiglia e i suoi figli, Venanzio e Ligio, scariolanti, costruiscono canali e argini per salvare quelle terre dalla palude. Le loro vicende personali, le loro fatiche e pene quotidiane si intrecciano con le prime lotte sociali e politiche per migliorare le condizioni di vita, che culminano nel 1914 nella “Settimana Rossa”. Durante la Grande Guerra, Ligio parte e non fa più ritorno dal fronte; il suo posto, nel lavoro dei campi, viene preso dai figli di Venanzio, Giovanni e Giuseppe. Alla fine del conflitto si riaccendono più aspre le lotte sociali e Venanzio vede allontanarsi sempre di più i suoi sogni di un futuro più giusto. Mussolini prende il potere. Venanzio non può rinunciare alla speranza: sarà Angiolino, il suo terzo figlio, a incarnarla. L’ingresso è gratuito; per prenotazioni scrivere all’indirizzo biglietteriateatro@comunepersiceto.it oppure recarsi presso il foyer del Teatro comunale in corso Italia 72, il mercoledì dalle ore 10 alle 12, la sera dello spettacolo dalle ore 20 presso il Chiostro di San Francesco. La rassegna cinematografica e il tour guidato fanno parte del cartellone “Parlami di Gino”, un programma di iniziative in omaggio al noto artista nell’anno in cui avrebbe festeggiato l’ottantesimo compleanno.

Domenica 1° agosto spazio anche per un importante evento commemorativo: alle 17.45 in piazza del Popolo farà tappa la Staffetta non competitiva “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980”, organizzata dal “Coordinamento staffette per il 2 agosto”, con il patrocinio della “Associazione familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980”, che parte dal Brennero mercoledì 28 luglio e arriva a Bologna, per mantenere viva la memoria della Strage di Bologna e delle persone che hanno perso la vita nel terribile atto terroristico. All’arrivo della Staffetta in piazza del Popolo, il Sindaco Lorenzo Pellegatti sarà presente per un saluto istituzionale. Per l’occasione accoglierà i partecipanti anche l’associazione Persicetana Podistica. Lunedì 2 agosto, Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi, i podisti percorreranno l’ultimo tratto di staffetta, partendo da Calderara di Reno per arrivare alle 7.30 a Bologna in Montagnola, ove si incontreranno le staffette provenienti dal resto d’Italia per partecipare alla commemorazione del 41° anniversario della strage alla stazione di Bologna. Il Comune di Persiceto parteciperà alle celebrazioni ufficiali, presenziando con il Gonfalone intercomunale dell’Unione “Terred’acqua”.

Le iniziative dedicate a Pellegrini prevedono inoltre la mostra dal titolo “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”, allestita all’interno della Chiesa di San Francesco (piazza Carducci 9) in collaborazione con le associazioni Officina Pellegrini e Ocagiuliva. L’esposizione, a ingresso gratuito, questa settimana sarà aperta giovedì 29 luglio dalle 20 alle 22, sabato 31 luglio e domenica 1° agosto dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20. Sarà possibile visitare la mostra fino al 19 settembre nei medesimi giorni e orari (con chiusura estiva dal 9 al 20 agosto).

Ufficio stampa Comune Persiceto