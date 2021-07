5 luglio, Persiceto Coraggiosa si presenta

Lunedì 5 luglio, ore 20.45

Sala Balducci, Bocciofila Persicetana

Via Castelfranco, S. G.Persiceto

“Idee e progetti per la comunità persicetana”

Il futuro è nelle nostre mani! Persiceto Coraggiosa nasce da un forte interesse e molta passione per il futuro della Comunità persicetana e della nostra bella e vivibile città. Lo slogan «non c’è alternativa» non ci appartiene, anzi crediamo serva una nuova visione del mondo, consapevolezza in scenari inediti e prospettive «coraggiose» per superare la crisi senza precedenti indotta dal Covid-19 sul piano economico, sociale e sanitario.

Ecologia, uguaglianza, centralità dei servizi pubblici, territorio, partecipazione, protagonismo delle giovani generazioni, sono le parole chiave del nostro impegno. Siamo partiti da qui per formulare un programma per le elezioni comunali che ci attendono in autunno. Nulla di definitivo, bensì una proposta aperta, un invito a contribuire per chi si riconosce nei nostri valori e vorrà costruire assieme un futuro in cui le disuguaglianze lasciano il passo alla giustizia sociale ed ambientale.

Vi aspettiamo!

Interverranno tra gli altri :

Elly Schlein, Vicepresidente Regione Emilia-Romagna

Igor Taruffi, Capogruppo ER Coraggiosa in Consiglio regionale

Sara Accorsi, capogruppo “Gruppo Democratico” in Consiglio comunale.



Nel rispetto delle normative anti Covid chiediamo gentilmente ai partecipanti di registrarsi tramite il form sottostante. Mille grazie, a presto!

https://forms.gle/cXCUSCiTL9CfrDVT7