73ª Fiera del Libro a Decima

Libri, narrazioni, incontri, celebrazioni religiose, ma anche gelati, granite, gnocchi, patatine fritte, ricchi premi e tante altre specialità: ecco le principali attrattive della “Fiera del Libro di Decima” che, giunta alla sua 73ª edizione, sarà allestita come di consueto nel parco della scuola dell’infanzia “Sacro cuore” (via Cento 196), per celebrare la Festa di Sant’Anna.

L’inaugurazione si terrà martedì 20 luglio alle 19.30; il programma prevede una serie di incontri presso il giardino della casa del catechismo: martedì 20 luglio, alle 21 i volontari “Nati per leggere” della Biblioteca R. Pettazzoni proporranno una lettura animata per bambini da 0 a 6 anni; mercoledì 21 luglio, alle ore 21.15, Marina Martelli presenterà il suo libro “Le cose a metà. Quando amare significa andare oltre”, e Alessio Bussolari ne leggerà alcuni estratti; giovedì 22 luglio, alle ore 21.15 i bambini della scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” e della scuola Primaria “Amici del Sacro Cuore” racconteranno la loro esperienza al centro estivo 2021, mostrando video e filmati della loro esperienza; venerdì 23 luglio alle ore 21.15, il Dr. Giovanni Fighera presenterà “In viaggio nel Paradiso di Dante. Bellezza, amore e verità”, in collaborazione con il Centro Culturale GK Chesterton di Persiceto. Nel weekend spazio invece ai concerti presso il campo da calcio, con inizio alle 21.15: sabato 24 luglio appuntamento con la “Stupa’s band”, mentre domenica 25 luglio seguiranno i “The Albatross”. Lunedì 26 luglio, a chiusura della manifestazione, alle 19 si terrà la Santa Messa in occasione della festa dei Santi Gioacchino ed Anna.

Presso lo spazio della ex tensostruttura alle ore 21.15 si terrà inoltre la tombola a cura dei volontari dell’Associazione Amici del Sacro Cuore: martedì 20 luglio sarà dedicata ai ragazzi da 6 a 11 anni, mentre giovedì 21 luglio appuntamento per i bambini da 3 a 6 anni.

Nei primi due giorni della manifestazione, i bibliotecari della Biblioteca R. Pettazzoni offriranno un libro in omaggio a chiunque ne acquisterà uno; giovedì 20 luglio si svolgerà invece l’inoltre l’iniziativa “Campanile aperto” a cura dei giovani campana­ri di Decima, che accompagneranno i più curiosi in una visita al campanile (prenotazione al numero 388.3007462); nella stessa sera sarà possibile vedere anche l’esposizione di Vespe Storiche a cura del Vespa Club di Persiceto.

La fiera sarà aperta sabato e domenica dalle 19 alle 23 e nei giorni feriali dalle 19.30 alle 23. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare lo spazio libri presso la Sala polivalente, mentre il bar e lo stand gastronomico offriranno gnocco fritto, panzerotti, gnoccolosi, patatine, piadine, granite.

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso il teatro parrocchiale e gli stand gastronomici funzioneranno regolarmente; l’accesso al parco e agli stand dovrà avvenire secondo le norme anti-Covid con obbligo di mascherina negli ambienti chiusi o quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza; la partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione effettuabile dal 20 al 25 luglio via Sms al numero 353.4104833.

Per informazioni telefonare al numero 051.6824512, oppure inviare una mail a parrocchia.decima@gmaiI.com.

