A Crevalcore tornano “Le Notti delle Sementerie”

Sabato 17 luglio alle 22 è “Graces”, lavoro cult della coreografa Silvia Gribaudi, spettacolo vincitore dell’azione CollaborAction#4 2018/2019 e del Premio Hystrio 2021, a dare l’avvio a “Le Notti delle Sementerie“, festival di teatro contemporaneo sotto le stelle, ospitato in un insolito e originale Teatro di Paglia.

La 6° edizione del festival, organizzato dall’Associazione Sementerie Artistiche, con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pietro Traldi, prosegue fino al 12 agosto nello spazio agri-culturale Sementerie Artistiche (via Scagliarossa 1174) a Crevalcore.

Tredici giornate di spettacolo, una prima nazionale, una prima regionale, dieci compagnie teatrali ospiti, sei dialoghi sul presente ispirati dallo sguardo di ospiti d’eccezione, 27 artisti coinvolti e 50 tonnellate di paglia sono le caratteristiche di questa edizione, che si articola in tre differenti percorsi, dedicati rispettivamente: al teatro contemporaneo, a momenti di approfondimento dal nome emblematico Chiavi di Svolta, che precedono lo spettacolo e un percorso pensato per i bambini e famiglie, con spettacoli domenicali di teatro per le giovani generazioni.

A unire e ispirare i tre percorsi sono temi pulsanti del presente, che vengono attraversati e messi in movimento in un atto creativo e poetico dalla comunità di spettatori, radunata alle Sementerie per permettere al Teatro di prendere vita.

Il festival ruota attorno ad un singolare teatro di paglia, teatro effimero che ogni anno viene progettato in base alle caratteristiche degli spettacoli che dovrà accogliere, con tanto di quinte, fondale, sedute, e poi alla fine del festival torna ad essere paglia, scomparendo dal campo.

“Le Notti delle Sementerie” fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione turistica ed è sostenuto da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Comune di Bologna e Comune di Crevalcore e ha il patrocinio della Regione Emilia – Romagna.

Per informazioni

L’ingresso agli spettacoli è a pagamento con la formula del “Biglietto Responsabile” che offre diverse fasce di prezzo a scelta del pubblico (per saperne di più visita il sito: www.sementerieartistiche.it/rassegne/notti-delle-sementerie-2021/biglietti)

Gli spettacoli per famiglie hanno invece tutti un costo ridotto a €5.

Gli incontri di Chiavi di Svolta sono a ingresso gratuito.

Per partecipare agli incontri e agli spettacoli è necessaria la prenotazione su www.sementerieartistiche.it

Per info e prenotazione last minute al numero 388 246 0985.

In caso di maltempo saranno comunicati aggiornamenti e location alternative sui canali di Sementerie Artistiche

cittametropolitana.bo.it