A Persiceto arriva Moni Ovadia con la sua “Lectura Dantis”

A Persiceto proseguono le serate di teatro all’aperto con la stagione teatrale “TTTXTE” 2021. Giovedì 29 luglio alle ore 21 la rassegna “Arte della Parola” porterà sul palco del Chiostro di San Francesco un altro grande protagonista della scena italiana: Moni Ovadia, grande intellettuale contemporaneo dalla vastissima produzione teatrale, discografica e libraria, si esibirà in “Lectura Dantis”, appassionante monologo con l’accompagnamento musicale dal vivo di Stefano Albarello al qanun e al canto e di Maurizio Dehò alla violarda, coinvolgendo gli spettatori in un emozionante viaggio nell’Inferno Dantesco. In particolare, l’artista prenderà in considerazione il canto XXVI, in cui emerge la figura di Ulisse, per realizzare un affascinante confronto tra quest’ultimo e il “vagabondaggio culturale e reale” proprio del popolo ebraico e la figura dell’esiliato in genere. Uno spunto che consente a Ovadia di porre interessanti quesiti esistenziali e filosofici, rendendo lo spettacolo una grande lezione di consapevolezza e un richiamo a quei valori che distinguono gli esseri umani dalle bestie: Ulisse infatti nella “Divina Commedia” chiama i compagni “fratelli” e li incita ad interrogarsi sul senso della vita e a non privarsi nell’ultima parte dell’esistenza della possibilità di continuare a conoscere.

La stagione teatrale prevede poi un ultimo appuntamento nell’ambito del ciclo “Arte della Parola”: giovedì 5 agosto, sempre alle ore 21 presso il Chiostro di San Francesco, Marco Baliani proporrà “Tracce”, uno spettacolo non terminato che mette in scena un ronzio multiforme di racconti, aneddoti, ricordi, poesie, digressioni, riflessioni, domande, una serie di tracce ancora non ben definite, dedicate ai temi dello stupore e dell’incantamento.

Durante gli spettacoli saranno garantite le misure di sicurezza previste dalle disposizioni in vigore per il contrasto al Covid-19: percorso di entrata e uscita separati, distanziamento di 1 metro, uso obbligatorio della mascherina e del gel sanificante messo a disposizione dagli organizzatori. Per il rispetto delle misure anti Covid è necessario presentarsi sul luogo dello spettacolo un’ora prima dell’inizio.

Biglietti: intero € 17, riduzioni varie € 16, riduzione per età (meno di 30 anni e più di 65 anni) € 14.

Prevendita online su vivaticket.it, presso il foyer del Teatro comunale in corso Italia 72 il mercoledì dalle 10 alle 12, oppure giovedì 29 luglio presso il Chiostro di San Francesco, dalle ore 19 fino all’inizio dello spettacolo (si accettano solo contanti). Per il rispetto delle misure antiCovid è necessario presentarsi presso il luogo dello spettacolo un’ora prima. Info: biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto