A Persiceto continua il divertimento dell’estate

L’estate a Persiceto continua a coinvolgere e far divertire adulti e bambini proponendo un’altra settimana ricca di eventi per tutti i gusti e le età: sagre tipiche, iniziative per bambini, incontri letterari, spettacoli teatrali, conferenze ed esposizioni scientifiche, mostre artistiche, visite guidate, proiezioni cinematografiche ed eventi commemorativi.

Lunedì 26 luglio, presso il parco della Scuola dell’infanzia “Sacro cuore” di Decima, in via Cento 196, avrà luogo la serata conclusiva della 73ª edizione della Fiera del Libro, una delle manifestazioni tradizionali più antiche del nostro territorio, organizzata dalla Parrocchia di San Matteo della Decima con il patrocinio del Comune di Persiceto, in occasione della Festa di Sant’Anna: alle 19 si terrà come di consueto la Santa Messa in occasione della festa dei Santi Gioacchino ed Anna, che precederà la chiusura dell’evento. La fiera sarà aperta fino alle 23 e durante questi orari sarà possibile visitare lo spazio libri presso la Sala polivalente, mentre il bar e lo stand gastronomico offriranno gnocco fritto, panzerotti, gnoccolosi, patatine, piadine, granite. Ingresso libero; per informazioni telefonare allo 051.6824512, oppure inviare una mail a parrocchia.decima@gmail.com

Martedì 27 luglio alle ore 20.45 presso il Chiostro di San Francesco, la settimana continua con un appuntamento letterario della rassegna culturale “Ma sei fuori!?!”, a cura delle tre biblioteche comunali: la Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Adulti propone “Ritratto di famiglia in brughiera”, coinvolgente incontro con la psicologa e psicoterapeuta Ilaria Datta, che accompagnerà i presenti in un viaggio intimo e appassionante nel cuore di una delle più celebri famiglie letterarie: i Brontë. Fondendo notizie biografiche e brani letterari alle teorie psicologiche junghiane, l’approfondimento si inoltrerà nelle luci e nelle ombre delle personalità di Anne, Branwell, Charlotte e Emily, restituendoci il ritratto di una famiglia eccezionale e normalissima. Informazioni e prenotazioni allo 051.6812961, oppure via mail all’indirizzo bibliocroce@comunepersiceto.it

Mercoledì 28 luglio ritornerà un’altra sagra tipica del nostro territorio: presso il centro storico di San Matteo della Decima si terrà la seconda serata del “Villaggio Vintage”, mercatino del riuso a cura dell’associazione Commercianti Decima e di Pro Loco San Giovanni in Persiceto: dalle 17 fino alla mezzanotte saranno presenti oltre 25 espositori oltre a punti ristoro e bar e negozi organizzeranno musica e intrattenimenti. Ingresso gratuito; per informazioni telefonare ai numeri 327.7549272 o 339.5775477. La manifestazione si svolge tutti gli ultimi mercoledì del mese fino a settembre; appuntamenti successivi mercoledì 25 agosto e 29 settembre.

Sempre il 28 luglio è in programma un altro evento nell’ambito della rassegna “Ma sei fuori!?!”, questa a volta a cura della Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Ragazzi: alle ore 17.30 presso il Chiostro di San Francesco appuntamento con le “Rime in volo”, incontro che lascerà a bocca aperta tutti i bambini. Le letture dei bibliotecari escono dai libri e volano nell’aria: sono scioglilingua per giocare con i suoni, conte e ritornelli da cortile, ninne nanne per sognare, favole e filastrocche, rime e non sense divertenti nati dall’animo dei poeti e destinati a portare gioia, ritmo e buonumore a tutti i presenti, grazie alla magia della poesia. Per prenotazioni telefonare ai numeri 051.6812971 o 051.6812975, o inviare una mail a biblioragazzi@comunepersiceto.it

Alle 21 sempre dopo le poesie e le favole, sarà il dialetto bolognese e riecheggiare nel Chiostro di San Francesco con la quarta e ultima lezione di “Al Còurs ed Sanżvanèiṡ”, il corso di Persicetano a cura del Profesòur Roberto Serra, una nuova piacevole serata per imparare e divertirsi con la spiegazione dei fondamenti, delle parole, delle regole grammaticali e di scrittura della lingua, e la descrizione di usi e costumi tradizionali della cultura bolognese e degli eventi storici più importanti a livello locale. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Una Zitè in Dialàtt”, promosso dal Comune di Persiceto, in collaborazione con Club Il Diapason e con il contributo dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. Partecipazione gratuita, previa iscrizione obbligatoria all’indirizzo cinzia.demartino@comunepersiceto.it; i posti per questo appuntamento sono esauriti.

Ufficio stampa Comune Persiceto