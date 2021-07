A Persiceto “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”

Dopo una pausa di alcune settimane la stagione teatrale estiva “TTTXTE” 2021 riparte a Persiceto con una nuova rassegna di spettacoli organizzata dal Comune, “Arte della Parola”, e una nuova arena, il Chiostro di San Francesco: ad aprirla sarà Andrea Santonastaso, attore ed ex fumettista, che domenica 18 luglio alle ore 21 porterà sul palco tutto il suo talento artistico e performativo con “Mi chiamo Andrea: faccio fumetti”, un monologo disegnato in omaggio all’arte del fumetto e a uno dei più grandi disegnatori conosciuti: Andrea Pazienza. Attraverso le parole scritte da Christian Poli, Santonastaso attraversa la vita del grande fumettista (e non solo, anche pittore, autore, poeta), intrecciando la sua biografia con la storia sociale dell’epoca e le sue idee artistiche: Bologna e le contestazioni studentesche, gli amori e le crudeltà tra i banchi di scuola del Liceo Fermi, Bologna e gli anni ’80 con i fumetti delle avventure dell’universitario damsiano Pentothal, del cinico Zanardi e del politico Pertini, lo spreco cosciente e quasi premeditato di tanta arte pura in nome della follia di “un buco”. Santonastaso proporrà un racconto dal coinvolgimento assoluto con la sua grande arte oratoria e darà vita davanti al pubblico ai personaggi e alla vita di Andrea Pazienza, disegnando in scena e onorando degnamente (o tentando di farlo) colui che è stato “il più grande disegnatore vivente”. Lo spettacolo è diretto da Nicola Bonazzi e prodotto dalla compagnia Teatro dell’Argine.

Il ciclo “Arte della Parola” proseguirà giovedì 29 luglio sempre presso il Chiostro di San Francesco alle ore 21, con “Lectura Dantis”, un’intensa unione di parole e musica dal vivo con le suggestive riflessioni di Moni Ovadia in chiave moderna sulla Divina Commedia, come spunto per parlare del “vagabondaggio culturale e reale” del popolo ebraico, ma anche del senso della vita e della sete di conoscenza; musica di Stefano Albarello al qanun e canto, Maurizio Dehò alla violarda.

Durante gli spettacoli saranno garantite le misure di sicurezza previste dalle disposizioni in vigore per il contrasto al Covid-19: percorso di entrata e uscita separati, distanziamento di 1 metro, uso obbligatorio della mascherina e del gel sanificante messo a disposizione dagli organizzatori. Per il rispetto delle misure anti Covid è necessario presentarsi sul luogo dello spettacolo un’ora prima dell’inizio.

Biglietti: intero € 17, riduzioni varie € 16, riduzione per età (meno di 30 anni e più di 65 anni) € 14.

Prevendita online su vivaticket.it oppure presso il Chiostro di San Francesco, domenica 18 luglio dalle ore 19 fino all’inizio dello spettacolo (si accettano solo contanti). Per il rispetto delle misure anticovid è necessario presentarsi presso il luogo dello spettacolo un’ora prima. Info: biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto