A Persiceto si riscopre la lingua locale con “Al Còurs ed Sanżvanèiṡ”

Nel mese di luglio il Comune di Persiceto propone un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire – oppure imparare – le parole, le inflessioni, i modi di dire più genuini della lingua locale: da mercoledì 7 luglio, presso il Chiostro di San Francesco verrà riproposto il corso di dialetto persicetano, “Al Còurs ed Sanżvanèiṡ”, ciclo di lezioni condotte dal Profesòur Roberto Serra. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Una Zitè in Dialàtt”, promosso dal Comune di Persiceto, in collaborazione con Club Il Diapason e con il contributo dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. Quest’anno il corso sarà gratuito, su prenotazione fino a esaurimento posti.

Dopo le esperienze di successo degli anni passati, il Comune di Persiceto offre nuovamente la possibilità di frequentare “Al Còurs ed Sanżvanèiṡ”: il Profesòur Roberto Serra ritorna con le sue divertenti lezioni di dialetto persicetano dedicate a tutti coloro che non conoscono il dialetto e lo vogliono imparare o che intendono perfezionarlo e saperne di più sulla lingua e le tradizioni locali.

Il corso sarà articolato in 4 incontri che si terranno ogni mercoledì alle 21 presso la Sala dell’Affresco nel Chiostro di San Francesco (piazza Carducci 9): si comincia mercoledì 7 luglio con la prima lezione del corso, quelle successive si svolgeranno mercoledì 14, 21 e 28 luglio.

Roberto Serra condurrà tutti gli appuntamenti e accompagnerà i presenti alla scoperta della grammatica e delle parole del bolognese, nella variante della pianura occidentale: in particolare saranno approfonditi i fondamenti della lingua locale, le regole e il lessico e verrà spiegato come scriverlo correttamente. Ogni incontro sarà anche l’occasione per riscoprire in maniera divertente usi e costumi tradizionali della cultura bolognese, approfondire gli eventi storici più importanti a livello locale, condividendo questa esperienza dopo i tanti mesi di limitazione della socialità.

Quest’anno l’iniziativa si svolgerà in edizione speciale totalmente gratuita: nel rispetto delle normative anti-Covid sarà obbligatoria la prenotazione agli incontri, che potrà essere effettuata fino a esaurimento posti, scrivendo una mail all’indirizzo cinzia.demartino@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto